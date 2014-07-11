В Донецке террористы препятствовали доставке медикаментов для ВИЧ-позитивных

В Донецке террористы самопровозглашенной «Донецкой народной республики» препятствовали доставке медикаментов для ВИЧ-позитивных больных в Мариуполь.

Об этом УНИАН сообщили в Донецком пресс-клубе со ссылкой на ВБО «Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ».

В сообщении отмечается, что автомобили с медикаментами террористы «Донецкой народной республики» не выпускали из Донецка. Так автомобиль с антиретровирусной терапией для ВИЧ-позитивных жителей Мариуполя, более часа стоял на блокпосту «ДНР».

«Мы проинформировали о ситуации ГП «Укрвакцина», предложили варианты решения этой проблемной ситуации, - заявил специалист отдела адвокации и юридической поддержки ВБО «Всеукраинская сеть ЛЖВ» Александр Гатиятуллин. - Например, можно поставлять препараты в Луганск и Донецк поездами, а в города, подконтрольные силам АТО, завозить напрямую».