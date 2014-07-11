Львовщина: от укусов змей пострадали мужчина и трехлетний ребенок

Об этом сообщили УНИАН в Департаменте гражданской защиты Львовской ОГА.

Как отмечается в сообщении, 10 июля в 20.10 в реанимационное отделение Самборской районной больницы был госпитализирован 50-летний мужчина, житель села Вильшаник Самборского района, которого во время выпаса скота на пастбище ужалила змея. Состояние потерпевшего на 6.00 11 июля – тяжелое.

В этот же день, в 22.10 в реанимационное отделение Сколевской районной больницы был госпитализирован мальчик, 2011 года рождения, житель села Кривое Сколевского района, которого змея ужалила в ягодицу. Состояние потерпевшего на 6.00 11 июля – средней тяжести.

«За период с 25 апреля по 11 июля учтено 13 случаев госпитализации жителей области с диагнозом – укус змеи, в том числе 2 ребенка. Факты, связанные с укусами змей, были зафиксированы на территории Жовкивского района (1 случай), Бродовского (1 случай), Яворивского (1 случай), Самборского (2 случая), Сколевского (8 случаев). Случаев гибели в результате укуса змеи в 2014 году не зафиксировано”, - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Львовской области за минувшие сутки, 9 июля, два человека были госпитализированы в больницы с диагнозами «укус змеи».