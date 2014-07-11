Дети из Луганской области будут отдыхать в санатории «Дениши» под Житомиром.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Согласно сообщению, "на этой неделе в Житомирскую область приехали 11 детей - воспитанников Луганского областного высшего училища физической культуры и 3 тренера".

Дети из Луганской области проведут 21 день в Житомирском областном лечебно-санаторном центре радиационной защиты для взрослого и детского населения «Дениши».

Для этого департамент семьи, молодежи и спорта Луганской облгосадминистрации обратился в департамент Житомирской ОГА с просьбой принять детей на оздоровление в учреждениях Житомирской области. "Житомирская область одна из нескольких областей в Украине, которые откликнулись и приняли детей на отдых в местные лагеря и санатории", - сообщила сегодня журналистам заместитель председателя - руководитель аппарата Житомирской облгосадминистрации Ирина Супрун.

7 мальчиков и 4 девочек в возрасте до 16 лет занимаются легкой атлетикой и спортивной гимнастикой, большинство уже имеют определенные спортивные достижения. Среди этих детей есть чемпионы Луганской области и призеры спортивных соревнований на уровне страны.

«Хочу хорошо отдохнуть, потому что то, что происходит на Луганщине - это очень страшно. Страшно за родителей, все за них переживаю. Вряд ли удастся очень весело провести досуг, ведь мысли все равно возвращаются домой», - рассказал УНИАН 13-летний Даниил с Луганской области.

Как сообщал УНИАН, в Житомирскую область уже прибыло более тысячи переселенцев с востока Украины и Крыма.

Также жители области собрали обществом и отправили на восток Украины уже несколько грузовиков помощи жителям Славянска и Краматорска.