Из Чернигова отправлен первый гуманитарный груз для детей востока Украины

Из Чернигова на этой неделе отправлен первый гуманитарный груз для детей на востоке Украины – в Донецкую и Луганскую области.

Об этом УНИАН сообщил координатор сбора помощи для детей Юрий Мих.

По его словам, гуманитарный груз – более двух тонн сухого молока и других продуктов питания – был собран с помощью местных активистов Партии развития Украины и местных бизнесменов. Продукты отправлены в Харьковскую область, а уже оттуда груз переправлен в Славянск, Святогорск и другие населенные пункты.

Кроме того, в Чернигове в рамках проведения акции "Дети необъявленной войны" открыт пункт приема гуманитарной помощи детям, пострадавшим во время вооруженного конфликта.