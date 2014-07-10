Из Чернигова отправлен первый гуманитарный груз для детей востока Украины
17:28, 10 июля 2014Новости регионов
1
Гуманитарный груз – более двух тонн сухого молока и других продуктов питания
Фото: УНИАН
Из Чернигова на этой неделе отправлен первый гуманитарный груз для детей на востоке Украины – в Донецкую и Луганскую области.
Об этом УНИАН сообщил координатор сбора помощи для детей Юрий Мих.
По его словам, гуманитарный груз – более двух тонн сухого молока и других продуктов питания – был собран с помощью местных активистов Партии развития Украины и местных бизнесменов. Продукты отправлены в Харьковскую область, а уже оттуда груз переправлен в Славянск, Святогорск и другие населенные пункты.
Кроме того, в Чернигове в рамках проведения акции "Дети необъявленной войны" открыт пункт приема гуманитарной помощи детям, пострадавшим во время вооруженного конфликта.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter