Во Львовской области в ближайшие двое суток прогнозируется ухудшение погоды

Во Львовской области днем 11 июля и в течение суток 12 июля ожидаются неблагоприятные погодные условия: ливни, грозы, местами град, порывы юго-восточного ветра 15 – 20 м/с.

Об этом сегодня сообщили УНИАН в Департаменте по вопросам гражданской защиты ОГА со ссылкой на данные Львовского регионального центра по гидрометеорологии.

Как отмечается в сообщении, 11-13 июля на реках бассейна Сяна, Днестра ожидается формирование дождевого паводка с подъемом уровня воды на 0,5-1,5 м, на отдельных участках до 2 м над текущими. Местами возможно затопление заводей, сельскохозяйственных угодий, возможно формирования значительного склонового и местного стока, в горных районах угроза образования селей.