В Славянск ежедневно возвращаются 300-500 переселенцев

В Славянск Донецкой области ежедневно возвращаются 300-500 переселенцев, которые покинули город во время антитеррористической операции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции в Харькове сказала Уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию конфликта в Донецкой и Луганской областях народный депутат от партии “УДАР” Ирина Геращенко.

“По информации местной власти, на второй день после освобождения города, то есть в понедельник, около 300 людей вернулось. Где-то такая цифра. Они считают, что ежедневно 300-500 людей возвращаются”, - сказала Геращенко.

Она добавила, что по официальной информации, на сегодняшний день из зоны АТО в другие регионы Украины переселились более 35 тысяч людей, по неофициальным данным вдвое больше.

“По официальной информации, у нас сегодня 35 тысяч переселенцев, неофициально — эта цифра в два раза больше. Официальная цифра — это люди, которые стали на социальный учет, неофициальная — это те, кого приняли семьи, родные, помогли волонтеры”, - сказала Геращенко.

Отвечая на вопрос корреспондента УНИАН о количестве украинских граждан, которые переселились с зоны АТО в Российскую Федерацию, Геращенко сказала: “Я не владею информацией по поводу того, сколько народа туда выехало, но я думаю, что цифры, которые дают российские пропагандистские каналы, не выдерживают никакой критики”.

Она отметила, что в России нет единой статистики об украинских переселенцах, различные чиновники и каналы называют разные цифры, некоторые списывает к списку вынужденных переселенцев украинских работников, которые работают в России по собственной воле.

Геращенко подчеркнула, что правительство Украины заинтересовано в возвращении каждого украинца с территории России.

“Мы очень рады возвращению каждого украинца. Но я еще раз хочу подчеркнуть, что проблема переселенцев коснулась в первую очередь Украины, в Россию выехало не так много людей”, - подчеркнула Геращенко.