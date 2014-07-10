Во Львовской области два человека попали в больницу из-за укусов змей

Во Львовской области за прошлые сутки, 9 июля, два человека были госпитализированы в больницу с диагнозами «укус змеи».

Об этом сообщили УНИАН в пресс-центре ГУ ГСЧС во Львовской области.

Как отмечается в сообщении, 9 июля в 17.40 в реанимационное отделение Сколевской районной больницы госпитализирован 26-летний житель города Стрыя. Мужчина попал в больницу с диагнозом «укус змеи в кисть руки».

В тот же день, в 20.03 из-за укуса змеи в Бродовскую районную больницу была госпитализирована 55-летняя жительница села Лагодов Бродовского района.

По данным медиков, состояние потерпевших средней тяжести, стабильное.

В целом, с начала сезона потепления, на Львовщине от укусов змей пострадало более 10 человек. Больше всего случаев укусов змей традиционно фиксируется в горном Сколевском районе области, главным образом, во время сбора грибов и ягод, а также заготовки сена и дров.