В Сумах ортопеды впервые провели операцию по сращиванию кости бедра без гипса

В Сумах ортопеды городской клинической больницы №1 впервые срастили пациенту кости бедра после перелома с наименьшим вмешательством и без гипса.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумского горсовета, блокирующий интрамедуллярный остеосинтез (метод малоинвазивного оперативного лечения костной травмы) применили к больному с двойным переломом бедра со смещением.

«Во время операции, которую провели врачи ортопедо-травматологического отделения №2 (заведующий - Юрий Барабан), пациенту установили реконструктивный интрамедуллярный стержень. При таком лечении травматизация мягких тканей минимальна. Гипс после операции не нужен. Этот метод лечения при переломах бедра применен впервые на Сумщине», - отмечается в сообщении.

По информации врачей, на следующие сутки после оперативного вмешательства пациент может нагружать поврежденную конечность. Это стимулирует процесс срастания кости, обеспечивая возможность быстрого восстановления. Реабилитационный период также сокращается вдвое.