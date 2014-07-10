В Сумах ортопеды впервые провели операцию по сращиванию кости бедра без гипса

12:08, 10 июля 2014
Новости регионов
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Блокирующий интрамедуллярный остеосинтез (метод малоинвазивного оперативного лечения костной травмы) применили к больному с двойным переломом бедра со смещением

Фото: УНІАН

В Сумах ортопеды городской клинической больницы №1 впервые срастили пациенту кости бедра после перелома с наименьшим вмешательством и без гипса.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумского горсовета, блокирующий интрамедуллярный остеосинтез (метод малоинвазивного оперативного лечения костной травмы) применили к больному с двойным переломом бедра со смещением.

«Во время операции, которую провели врачи ортопедо-травматологического отделения №2 (заведующий - Юрий Барабан), пациенту установили реконструктивный интрамедуллярный стержень. При таком лечении травматизация мягких тканей минимальна. Гипс после операции не нужен. Этот метод лечения при переломах бедра применен впервые на Сумщине», - отмечается в сообщении.

По информации врачей, на следующие сутки после оперативного вмешательства пациент может нагружать поврежденную конечность. Это стимулирует процесс срастания кости, обеспечивая возможность быстрого восстановления. Реабилитационный период также сокращается вдвое.

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