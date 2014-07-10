Террористы захватили центральную районную больницу в Станице Луганской и вынудили медицинский персонал покинуть помещение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Информационного центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

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«Террористы захватили центральную районную больницу в Станице Луганской Луганской области. Медперсонал вынудили покинуть помещение, из-за чего местное население осталось без возможности получать необходимую медицинскую помощь», - заявил он.