Гуманитарная помощь в Славянск завозится ежедневно, электроснабжение возобновлено в центральной части города.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге пресс-офицер АТО Алексей Дмитрашковский.

По его словам, также возобновлена работа больницы и двух хлебопекарен. “Сейчас продукты завозятся ежедневно. Гуманитарная помощь оказывается ежедневно”, - подчеркнул он.

Как сказал Дмитрашковский, вчера вблизи Славянска была обнаружена база, где находилась “большая банда террористов”. По его словам, там обнаружено большое количество вооружения и боеприпасов, на которых есть “маркировка российских воинских частей и подписи лиц, ответственных за это оружие”.