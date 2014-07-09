Из Черкасской области отправили 40 тонн продуктов жителям востока страны

Четыре грузовика с 40 тоннами гуманитарной помощи для освобожденных от террористов городов Донецкой и Луганской областей сегодня, 9 июля, отправились на восток страны.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасской облгосадминистрации, в грузе – тонны овощей, муки, круп, а также консервы, питьевая вода, сладости, средства гигиены и другие жизненно необходимые вещи, которые черкасщане собрали фактически за сутки. Провизию для украинцев на Донбассе собрали силами местных предпринимателей и рядовых черкасщан из более десяти районов области.

По словам председатель Черкасской ОГА Юрия Ткаченко, собрали самые необходимые вещи, то, что должно быть на столах у наших соотечественников. Это - картофель, хлеб, мясо, молочные продукты и колбасные изделия, средства гигиены, лекарства. А еще для детей собрали игрушки, альбомы и карандаши.

Председатель ОДА заверил, что подобный груз с продовольствием на восток отправляют уже не в первый раз и не в последний раз. До сих пор помогали военным и правоохранителям, – тем, кто принимал участие в антитеррористической операции.

Грузовики с гуманитарной помощью отправились в сопровождении более десяти человек из числа милиционеров, бойцов службы спасения, представителей облгосадминистрации и общественных организаций.