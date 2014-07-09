За сутки в освобожденные населенные пункты Донбасса доставлено 100 тонн гуманитарной помощи

За минувшие сутки в освобожденные от террористов населенные пункты Донбасса доставлено около 100 тонн гуманитарной помощи из всех областей Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом пресс-секретарь информационного центра СНБО Андрей Лысенко сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

«Вся Украина помогает пострадавшим регионам. Только за минувшие сутки в освобожденные населенные пункты доставлено около 100 тонн гуманитарной помощи из всех областей Украины. Президент поставил задание сделать все необходимое, чтобы 1 сентября дети Славянска пошли в школы и чувствовали себя в полной безопасности», - отметил он.

«О возобновлении мирной жизни свидетельствует тот факт, что жители Славянска, которые были вынуждены бежать от террористов, уже массово возвращаются домой», - добавил Лысенко.

«Вчера в домах в Славянске впервые за несколько недель появился свет. Возобновлено железнодорожное сообщение, налажены поставки питьевой воды и продовольствия, заработали органы государственной власти, которые вместе с военными занимаются нормализацией ситуации в городе», - заметил представитель СНБО.

«Уже сегодня планируется возобновление в городе Славянске работы мобильных операторов», - добавил Лысенко.

Как сообщал УНИАН, за последние несколько дней украинские силовики освободили от террористов Славянск, Краматорск, Константиновку, Дружковку и Артемовск.