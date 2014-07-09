Во Львовской области трое юношей пострадали от укусов змей

Во Львовской области за прошедшие сутки, 8 июля, от укусов змей пострадали трое юношей.

Об этом сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА.

Как отмечается в сообщении, 8 июля в 14.30 в реанимационное отделение Сколевской районной больницы был госпитализирован 16-летний парень, житель города Львова, который во время сбора ягод в лесу вблизи села Ямельница Сколевского района, получил укус змеи в кисть руки.

В этот же день, в 19.25 в реанимационное отделение Сколевской больницы был госпитализирован 18-летний парень, житель города Сколе, который во время прогулки вблизи леса в городе Сколе получил укус змеи в кисть руки.

В 21.45 в реанимационное отделение Сколевской больницы был госпитализирован 17-летний парень, житель села Тернавка Сколевского район, который во время заготовки сена на поле возле села Тернавка получил укус змеи в ногу.

По состоянию на 6.00 9 июля, состояния всех потерпевших - средней тяжести.