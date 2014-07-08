В Тернополе не будет новостройки возле железнодорожной больницы

Городской голова Тернополя Сергей Надал заявил, что новостройку возле железнодорожной больницы на ул. Чорновола, против которой сегодня выступали пикетчики, сооружать не будут.

Как передает корреспондент УНИАН, в этом Надал заверил людей, которые после акции протеста возле больницы железнодорожников на ул. Чорновола пришли к зданию мэрии.

«Проблема с капитальным строительством на этой территории является надуманной, никакой застройки на этой территории проводиться не будет. Я не знаю, кто вас подстрекнул и спровоцировал», – сказал городской голова, который вышел к пикетчикам.

Но люди в ответ начали выкрикивать, что видели подписанное мэром обращение к главному врачу больницы, в котором говориться о намерении построить здание впритык к больнице с изъятием у медзаведения 246 кв. м прилегающей территории.

Под возгласы «Господин Надал, не дурите людей!», «Позор!», «Ворюга!» мэр Тернополя вернулся в здание мэрии.

Как сообщал УНИАН, в Тернополе более 100 человек протестовали против строительства здания на ул. Чорновола возле клинической больницы станции «Тернополь» Львовской железной дороги.

Главный врач клинической больницы станции «Тернополь» Львовской железной дороги Олег Биленький объяснил, что изъятие участка у больницы приведет в дальнейшем к закрытию медзаведения, поскольку аккредитационные требования предусматривают конкретную площадь прилегающей зоны, которую должно иметь медзаведение в соответствии с наличием койко-мест.

Он также заявил, что за последнее время в больнице было около 10 проверок. По убеждению Биленького, это делается для того, чтобы найти причину сместить его с должности, а уже с новым руководителем договориться об отчуждении земельного участка, который принадлежит больнице.