В Донецке террористы захватили отделение нейрохирургии

В Донецке террористы захватили нейрохирургическое отделение Донецкого областного клинического территориального медицинского объединения (ДОКТМО; бывшая больница им. Калинина).

Об этом УНИАН сообщили в департаменте здравоохранения Донецкой облгосадминистрации.

В сообщении отмечается, что сегодня, 8 июля, 30 вооруженных людей захватили первый этаж нейрохирургического корпуса медицинского объединения. В ОГА отметили, что это действующее отделение, в котором находятся пациенты, в том числе из числа членов самопровозглашенной «Донецкой народной республики».

По словам и.о. заместителя председателя – директора департамента здравоохранения облгосадминистрации Елены Петряевой, «нахождение посторонних людей в помещении лечебного учреждения нарушает лечебно-диагностический процесс».