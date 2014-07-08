В Тернополе протестовали против строительства возле больницы железнодорожников

Как передает корреспондент УНИАН, участие в акции протеста, которая прошла возле больничного заведения, приняли работники медучреждения и представители общественных организаций города. В руках они держали плакаты с надписями «Аллею Героев на ул. Чорновола!», «Мы хотим покоя, мира и труда», «Гуда и Надал не можете наесться парками и площадками, уже взялись за больницы?!» (Игорь Гуда – руководитель строительной организации «Креаторбуд», Сергей Надал – городской голова Тернополя – УНИАН) .

Также люди перегородили въезд на улицу шинами.

Во время акции протеста главный врач клинической больницы станции «Тернополь» Львовской железной дороги Олег Биленький заявил журналистам о попытках давления на медицинское заведение.

«За последние несколько недель в больнице было проведено около десяти проверок. Это делается для того, чтобы поставить на должность главного врача другого человека, и с его помощью добиться изъятия прилегающего к больнице земельного участка», – сказал Биленький.

Он объяснил, что изъятие участка у больницы приведет в дальнейшем к закрытию медзаведения, поскольку аккредитационные требования предусматривают конкретную площадь прилегающей зоны, которую должно иметь медзаведение в соответствии с наличным количеством койко-мест.

По данным Биленького, на прилегающей к больнице территории хотят возвести новостройку.