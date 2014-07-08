Фтизиатрическая служба Донетчины активно пользуется телемедицинской сетью

Как сообщили УНИАН в Благотворительном фонде Рината Ахметова "Развитие Украины", первая в Украине телемедицинская сеть для противотуберкулезной службы была создана фондом в октябре 2013 года в рамках областной программы борьбы с туберкулезом.

Сеть охватывает основные противотуберкулезные учреждения в 5-ти городах Донецкой области: Донецк, Мариуполь, Краматорск, Горловка, Шахтерск. Несмотря на непростую ситуацию в регионе, сеть выполняет три основных задачи, ради которых была создана. Первое - это быстрая постановка правильного диагноза пациентам и своевременное начало лечения. Для сравнения: раньше для установления диагноза «лекарственно-устойчивый туберкулез» больным приходилось ждать около двух недель - пока медицинская документация не попадет в Донецк на специальную врачебную консультативную комиссию. Теперь этот путь не является необходимым.

Второе задание телемедицинской сети - экономия бюджета противотуберкулезных учреждений и медработников: не требуется ездить в Донецк за консультационной помощью.

Третье задание, которое решает сеть, - улучшение показателей медицинских услуг для пациентов противотуберкулезных учреждений. Теперь больному не нужно ездить в областной диспансер для получения консультаций, терять свое время и средства на проезд.

В сегодняшней ситуации на Донетчине это особенно важно, ведь речь идет о безопасности перемещения как врачей, так и больных туберкулезом пациентов. По состоянию на сегодняшний день медики уже провели более 1700 консультаций пациентов, и телемедицинская сеть продолжает свою работу.