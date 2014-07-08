Черкащина: в семье переселенцев из Донецка родился малыш

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Уманского горсовета, ребенок родился в семье переселенцев из Донецка, которые несколько недель назад прибыли в Умань из Донецка.

Малыш здоров, вес 3,3 кг, мальчика назвали Богданом. В его семье - мама, отец и 5-летняя сестренка Рита.

На начало июля в Умань уже прибыло 94 переселенцев из восточных областей Украины Больше всего переселенцев из Краматорска – 13 семей, из Луганска - 12 семей, из Славянска приехало 5 семей. Среди прибывших 35 детей, 4 студента, 11 пенсионеров. Некоторые из переселенцев останавливается у родственников или друзей, но большинство из них просят помочь с жильем.