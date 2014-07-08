Львовщина: 22-летняя женщина похитила из больницы новорожденную девочку

Во Львовской области 22-летняя женщина похитила у своей подруги новорожденную дочь.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области, в Пустомытовский райотдел милиции 4 июля поступило сообщение от заведующей детским отделением Пустомытовской центральной районной больницы о том, что неизвестное лицо похитило новорожденного ребенка, который находился в больнице.

Принятыми мерами было установлено, что с 17 июня по 4 июля в детском отделении Пустомытовской больницы находилась женщина с новорожденным ребенком. Органы опеки начали оформление необходимых документов, поскольку 37-летняя мать решила отдать девочку в детский дом.

Мать и младенец 4 июля пришли навестить знакомые, вместе они гуляли в парке возле больницы. Во время прогулки младенец исчез.

«Уже на следующий день, 5 июля, участковые инспекторы милиции разыскали 22-летнюю львовянку, которая подозревается в похищении ребенка. В настоящее время она находится в изоляторе временного содержания Пустомытовского райотдела милиции, проводятся следственные мероприятия. Ребенок возвращен в медицинское заведение матери», - отмечается в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до пяты лет или лишения свободы на тот же срок.