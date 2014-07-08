Кардиологи объединяют в одну операцию липосакцию и лечение сердца

Медики придумали необычный способ лечения сердца. Они забирают жировые клетки у лиц, переживших сердечный приступ, а потом используют их в ходе кардиологической операции. Это снижает риск повторных осложнений, пишет meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail.

Известно, что жировая ткань богата стволовыми клетками. Если их извлечь и ввести прямо в сердце, можно значительно улучшить состояние пациента. Обычно жировую ткань, на которую врачи натыкаются во время открытой операции на сердце, удаляют и выбрасывают. Но, по мнению специалистов, она еще пригодится. Введение стволовых клеток можно проводить за один раз, пока человек еще лежит на операционном столе.

Специалисты провели эксперимент, собрав образцы жировой ткани у 24 пациентов во время операции на сердце. На все манипуляции ушло несколько часов. Потом ткань или физраствор ввели в сердца 13 крыс с сердечной недостаточность. Было доказано: стволовые клетки улучшали работу сердца, уменьшали объем инфаркта миокарда, способствовали регенерации сосудов. Пока наблюдение за животными ограничили 6 неделями. Но в будущем период наблюдения продлят. В перспективе вся процедура может проходить быстрее. Что важно, использование тканей пациента позволяет избежать отторжения.