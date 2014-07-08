За медпомощью в больницы Сумщины обратились более 200 переселенцев из Донбасса и Крыма

В Сумской области начиная с марта в лечебно-профилактические учреждения региона за медицинской помощью обратились 214 переселенцев из Донбасса и Крыма.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумской облгосадминистрации, об этом сегодня во время заседания областного штаба по вопросам социального обеспечения граждан Украины, которые перемещаются из временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции, сообщила заместитель начальника управления здравоохранения ОГА Светлана Кривцун.

Она подчеркнула: «Неотложная амбулаторная и стационарная медицинская помощь была оказана 133 лицам из Донецкой области, 62 жителям Луганщины и 19 крымчанам. Госпитализации требовали 66 человек, в том числе 31 ребенок. Все без исключения переселенцы получили своевременную квалифицированную медицинскую помощь в полном объеме».

Кроме того, по словам Кривцун, «в медицинских учреждениях Сумской области создан необходимый резерв лекарственных средств и изделий медицинского назначения для своевременной помощи пострадавшим из числа беженцев».

Как сообщал УНИАН, по состоянию на начало июля Сумская область приняла более 700 переселенцев из Донецкой и Луганской областей, Автономной Республики Крым и города Севастополь.