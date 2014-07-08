В Луганске боевики захватили перинатальный центр, всех беременных перевели в подвал

В Луганске боевики вчера захватили перинатальный центр областной клинической больницы, беременных переместили в подвал клиники.

Об этом корреспонденту УНИАН заявил глава общественной организации – Гражданская инициатива «Права справа» Дмитрий Снегирёв, который заверил, что данную информацию ему передают непосредственно с мест события члены его общественной организации, являющиеся очевидцами происходящего.

По его словам, перинатальный центр Луганской областной клинической больницы – это высотное здание и имеет удобное расположение для террористов, которые намерены расположить здесь свои снайперские точки для обстрела аэропорта.

Также Снегирев сообщил, что «всех беременных женщин, которые находились в перинатальном центре областной клинической больницы террористы переместили в подвал данной клиники».