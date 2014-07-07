"Николаевский бронетанковый завод" разработал проект производства бронированных "скорых"

Государственное предприятие "Николаевский бронетанковый завод" разработало проект производства бронированной машины скорой медицинской помощи.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевского областного совета со ссылкой на исполняющего обязанности директора предприятия Александра Швеца.

"По словам руководителя предприятия, аналогов в мире нет. Эта машина может одновременно перевозить до десяти раненых, и в ней есть все для оказания первичных медицинских услуг", - сказано в сообщении.

В Министерстве обороны Украины проявили заинтересованность в этой продукции - утверждают в облсовете.

На самом предприятии хотят, чтобы бронированные "скорые" как можно скорее были направлены пограничникам и николаевским десантникам - бойцам 79-й воздушно-десантной бригады.

Кроме того, "Николаевский бронетанковый завод" продолжает выпуск бронированных блокпостов и БТРов для Государственной пограничной службы Украины.

Как сообщал УНИАН, «Николаевский бронетанковый завод» разработал и построил передвижной блокпост, первый экземпляр которого 24 июня 2014 года был передан Азово-Черноморскому региональному управлению Государственной пограничной службы Украины. Маневровый блокпост был разработан на базе бронированной разведывательно-дозорной машины.

Глава Николаевской облгосадминистрации Николай Романчук во время передачи блокпоста сообщил, что разработаны предложения по выпуску на базе БРДМ машин военной скорой медицинской помощи.

Справка УНИАН: Николаевский ремонтно-механический завод начал работу в 1948 году, как бронетанковая ремонтная мастерская. В марте 1966 года переименован в 346-й бронетанковый ремонтный завод. Предприятие занимается изготовлением и ремонтом военной техники, изготовлением учебных классов и тренажеров.