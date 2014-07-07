Жители Славянска и других освобожденных городов Донбасса возвращаются домой
14:55, 07 июля 2014Новости регионов
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Вынужденные переселенцы возвращаются в свои города
Фото: УНИАН
Ситуация с перемещением людей после освобождения ряда городов Донецкой области Вооруженными силами Украины и подразделениями Национальной гвардии меняется в обратную сторону – вынужденные переселенцы возвращаются в свои города, заявил в ходе брифинга в Кабинете министров вице-премьер-министр Владимир Гройсман.
«Сейчас ситуация изменилась с точки зрения перемещения людей. Сейчас мы наблюдаем обратный процесс, когда люди возвращаются в Славянск и другие города, которые были освобождены от террористов и бандитов», - сказал он.
Ранее Гройсман отмечал, что восстановление жизнедеятельности Славянска, включая подачу света и воды, может занять до 5-6 дней.
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