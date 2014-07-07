Жители Славянска и других освобожденных городов Донбасса возвращаются домой

Ситуация с перемещением людей после освобождения ряда городов Донецкой области Вооруженными силами Украины и подразделениями Национальной гвардии меняется в обратную сторону – вынужденные переселенцы возвращаются в свои города, заявил в ходе брифинга в Кабинете министров вице-премьер-министр Владимир Гройсман.

«Сейчас ситуация изменилась с точки зрения перемещения людей. Сейчас мы наблюдаем обратный процесс, когда люди возвращаются в Славянск и другие города, которые были освобождены от террористов и бандитов», - сказал он.

Ранее Гройсман отмечал, что восстановление жизнедеятельности Славянска, включая подачу света и воды, может занять до 5-6 дней.