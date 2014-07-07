В Львовской области молодой мужчина пострадал от укуса змеи

В Львовской области 28-летний мужчина пострадал от укуса змеи.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре ГУ ГСЧС во Львовской области, 5 июля в 13.40 спасателям поступило сообщение, что в реанимационное отделение Яворивской ЦРБ госпитализирован 28-летний житель поселка Брюховичи Львовского городского совета с диагнозом «укус змеи».

По состоянию на 8.00 7 июля, по данным медиков, состояние потерпевшего - средней тяжести.