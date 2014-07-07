Изюмская больница в Харьковской области с начала АТО приняла более 430 раненых военных

Изюмская центральная городская больница (Харьковская область) с начала антитеррористической операции приняла более 430 раненых военнослужащих Вооруженных Сил Украины и других силовых ведомств.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в харьковском Региональном медиа-центре Министерства обороны Украины.

По сведениям руководства Изюмской центральной городской больницы, первый пострадавший военнослужащий поступил в медзаведение 13 апреля, и с тех пор воины прибывают круглосуточно. Максимальное количество раненых, поступившиее в больницу за сутки, составило 18 человек.

«Средний возраст пострадавших защитников Отечестчва составляет 20-25 лет, и мы относимся к ним по-отцовски. Мне ежедневно звонят по телефону из департамента здравоохранения Харьковской облгосадминистрации и спрашивают, чем можно помочь. Свои действия мы координируем и с Харьковским военным госпиталем, с которым мы, так сказать, объединились в плане работы с ранеными», - отметил главный врач Изюмской центральной городской больницы Дмитрий Зиновьев.

В штабе АТО отметили, что большинство жителей прифронтовых регионов осознают важную функцию Вооруженных Сил в установлении мира в стране. Поэтому достаточно много волонтеров помогают с лечением бойцов, обеспечивают их необходимыми вещами в полевых медпунктах, госпиталях и гражданских заведениях здравоохранения.