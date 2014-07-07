Спасатели доставили жителям Славянска продукты питания и питьевую воду

07:32, 07 июля 2014
Новости регионов
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REUTERS

Из городов Святогорск и Дружковка спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям доставили в освобожденный от террористов Славянск гуманитарную помощь.

Как сообщает пресс-служба ДСНС Украины, местным жителям раздали 5 тысяч буханок хлеба, свыше 200 банок мясных консервов и почти 3000 литров питьевой воды.

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