Спасатели доставили жителям Славянска продукты питания и питьевую воду

Из городов Святогорск и Дружковка спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям доставили в освобожденный от террористов Славянск гуманитарную помощь.

Как сообщает пресс-служба ДСНС Украины, местным жителям раздали 5 тысяч буханок хлеба, свыше 200 банок мясных консервов и почти 3000 литров питьевой воды.