Спасатели доставили жителям Славянска продукты питания и питьевую воду
07:32, 07 июля 2014Новости регионов
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REUTERS
Из городов Святогорск и Дружковка спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям доставили в освобожденный от террористов Славянск гуманитарную помощь.
Как сообщает пресс-служба ДСНС Украины, местным жителям раздали 5 тысяч буханок хлеба, свыше 200 банок мясных консервов и почти 3000 литров питьевой воды.
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