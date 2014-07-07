Сумщина: на потребности детей с недостатками зрения волонтеры собрали более 150 тыс

В Сумской области в рамках акции по предоставлению помощи детям с недостатками зрения волонтеры Всеукраинского благотворительного фонда «Сердце к сердцу» собрали 156 тысяч грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции сообщила региональный представитель ВБФ «Сердце к сердцу» Кристина Сахно.

«Сумская область показала прекрасный результат: во время акции в июне было вброшено в шкатулки и перечислено на специальный счет 156 тыс. 337 грн», – отметила Сахно.

По информации заместителя начальника управления здравоохранения облгосадминистрации Светланы Кривцун, на диспансерном учете в регионе состоят более 7 тысяч детей с недостатками зрения, или почти 3% их общего количества.

«Собранная сумма превысила наши ожидания. Мы планировали приобрести за собранные деньги лишь аппарат для лазерной стимуляции сетчатки для детской клинической больницы, однако теперь сможем купить еще два аппарата физиотерапевтического профиля и ультразвуковой терапии. Надеемся, вскоре они смогут помогать детям бороться с болезнями», – отметила главный детский офтальмолог области Ирина Сумцова.

По ее словам, оборудование для лечения детей должно быть закуплено до конца года и в январе-феврале передано на баланс областной детской больницы.