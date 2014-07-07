В Одесской области началась диспансеризация для переселенцев с востока

В Одесской области началась частичная диспансеризация для нуждающихся в ней временных переселенцев с востока Украины. Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщила начальник управления коммуникаций с общественностью Одесской облгосадминистрации Ирина Пьянкова.

По ее словам, в числе прибывших - люди со сложными заболеваниями.

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«Есть люди с такими заболеваниями, которые не должны находиться вместе со здоровыми детьми, стал вопрос о проведении диспансеризации», - пояснила Пьянкова.

Кроме того, по ее данным, 2 больницы региона готовы круглосуточно оказывать помощь переселенцам с востока: Белгород-Днестровская городская больница и Одесская областная клиническая больница.

Пьянкова отметила, что самый сложный вопрос - обеспечение инсулином больных сахарным диабетом. Изначально данным вопросом вообще занимались общественные организации, которые «инсулинозависимых буквально спасали».

«Есть тонкость: весь инсулин, который закупается по государственным программам для этих людей, есть, но находится в Донецке и Луганске. То есть его закупили за государственные средства - есть запас до конца года, но у нас на руках, в Одесской области, его нет. Сейчас управлением здравоохранения и Министерством здравоохранения решается вопрос о том, как транспортировать его сюда», - отметила Пьянкова.

Пока, по ее словам, за проживание временных переселенцев в санаториях региона «не проплачено еще ни одной копейки». «Это сейчас решается на государственном уровне. Со своей стороны мы направляем все наши обращения», - сказала Пьянкова, предположив, что данный вопрос может быть решен в течение недели и тогда появится больше возможностей по размещению последующих переселенцев.

По словам председателя Всеукраинской общественной организации «Совет многодетных семей Украины «Велика родина» Натальи Уваровой, в Одесский регион прибыли 17 инсулинозависимых инвалидов, в том числе 5 детей, из Луганской и Донецкой областей.

Кроме того, в Одесскую область приехали 2 ребенка с эпилепсией, 2 человека с гепатитом С.