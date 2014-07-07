На Прикарпатье из-за укуса змеи госпитализирован 14-летний парень
09:26, 07 июля 2014Новости регионов
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Фото: УНИАН
На Прикарпатье из-за укуса змеи госпитализирован 14-летний парень.
Как сообщили УНИАН в Управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Ивано-Франковской области, в Верховинскую райбольницу потерпевший попал в состоянии средней тяжести.
В целом, с начала года по поводу укусов змей в лечебные заведения области обратилось 16 человек.
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