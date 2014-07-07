В Донецке введен строжайший режим экономии потребления питьевой воды

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.

Согласно сообщению, КП «Компания «Вода Донбасса» сократила подачу воды на территорию Донецка, и строжайший режим экономии потребления питьевой воды введен с целью организации мероприятий, связанных с предупреждением чрезвычайной ситуации техногенного характера. Поэтому подача холодной воды потребителям города Донецка будет осуществляться с нормативным давлением с 17.00 до 22.00 с 5 июля 2014 г. до устранения повреждений.

Читайте такжеПорошенко поручил предоставить гуманитарную помощь жителям Славянска

В остальное время вода будет подаваться в гидравлическом режиме, однако возможны перебои.

Подача горячей воды будет осуществляться согласно утвержденному графику с 17.30 до 22.00 с 5 июля 2014 г. до стабилизации подачи холодного водоснабжения.

Об окончании ремонтных работ и восстановлении водоснабжения в обычном режиме будет сообщено дополнительно.

В горсовете, предотвращая многочисленные вопросы горожан, отметили, что фонтаны Донецка работают в замкнутом цикле потребления воды и используют техническую воду.