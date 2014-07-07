В Сумах организовали пункт приема вещей для переселенцев с Донбасса

В Сумах областная организация Общества Красного Креста Украины открыла пункт приема вещей и продуктов питания для переселенцев с Луганской и Донецкой областей.

Об этом УНИАН сообщил председатель организации Игорь Шаповал.

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«Одежда, продукты питания, товары личной гигиены, другие необходимые в быту вещи складируем у себя, чтобы потом передать их адресно. Организовали пункт приема, ведь в Сумы продолжают прибывать жители Луганской и Донецкой областей, у которых не всегда было время на тщательную упаковку чемоданов перед дорогой», - отметил Шаповал.

По его информации, желающие помочь беженцам могут обращаться в областную организацию Общества Красного Креста Украины, размещенному по адресу: г. Сумы, ул. Холодногорская, 41, тел. (0542) 611-560.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на начало июля Сумская область приняла 744 переселенца из Донецкой и Луганской областей, Автономной Республики Крым и города Севастополь.