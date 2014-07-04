Военно-медицинскому центру Северного региона передали хирургическое оборудование

В Харькове Военно-медицинскому клиническому центру Северного региона, где лечатся раненые во время АТО военные, передали хирургическое оборудование стоимостью 300 тыс. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации.

В частности, благотворительный фонд «Мир и порядок» передал медицинскому центру четыре электрокоагулятора «Надежда», 4 аппарата для сшивания, 1 инфузомат, 5 хирургических отсоса и комплекс «Страйкер» для проведения ортопедических операций.

По информации медиков, новые приборы дают травматологам возможность большого спектра манипуляций во время операций, в том числе позволяют быстро остановить кровотечение мелких сосудов.

По словам ведущего травматолога военного медицинского центра Александра Бородая, «Страйкер» незаменим при оказании первой помощи, травматологических операциях, дальнейшей реабилитации пациентов. При этом время, необходимое на операцию с помощью «Страйкера», приблизительно на треть меньше, чем время операции на старом оборудовании.

Бородай отметил, что новое оборудование существенно ускорит время выздоровления раненых и облегчит работу медиков.

Как сообщал УНИАН, 23 мая в Харькове бизнесмены создали благотворительный фонд «Мир и порядок» для помощи силовикам.

Основными задачами фонда являются: содействие подразделениям Вооруженных сил Украины, дислоцированным в регионе, и правоохранительным органам Харьковской области, в частности покупка снаряжения, которого не хватает, информационная поддержка и организация досуга бойцов; помощь раненым военнослужащим и семьям погибших; создание координационной платформы между разными волонтерскими группами, силовиками и государственными структурами области; разъяснительная работа об опасности и тяжелых правовых последствиях содействия преступникам, угрожающим территориальной целостности Украины, жизни и здоровью ее граждан; поддержка групп самообороны в области.

Учредителями фонда стали владельцы и директора ряда харьковских компаний из разных сфер бизнеса.