В Житомире количество людей, которые отравились в развлекательном заведении, возросло до 17

В Житомире по состоянию на пятницу, 4 июля, количество людей, отравившихся в развлекательном заведении «Королевская бочка», возросло до 17 человек.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе главного управления Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины в Житомирской области.

Согласно сообщению, у 11 из 17 больных уже подтвержден диагноз «сальмонеллез».

Чтобы ликвидировать вспышку инфекции, специалисты Госсанэпидслужбы продолжают проводить комплекс противоэпидемических мероприятий.

Как сообщал УНИАН, в житомирском развлекательном комплексе «Королевская бочка», после празднования в котором на протяжении 29 июня - 1 июля были госпитализированы 11 человек с пищевым отравлением, на кухне был обнаружен ряд грубых нарушений в соблюдении санитарного законодательства.