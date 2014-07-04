Медики Буковины собрали более 600 тыс грн для помощи военным в зоне АТО

Заместитель директора Департамента здравоохранения и гражданской защиты населения Черновицкой облгосадминистрации Юрий Лесюк сообщил, что сбор средств начался еще в марте, и сегодня совокупная помощь финансами и необходимыми для военных вещами составляет свыше 600 тысяч гривен.

Работники всех лечебно-профилактических учреждений области перечисляли армии свой однодневный заработок (в частности, на счет Вооруженных Сил Украины поступило 59,5 тыс. грн. от коллектива областной больницы и более 40 тыс. грн. - от больницы скорой помощи). Кроме этого, медики постоянно проводят дополнительный сбор средств. Из них 82 тысяч гривен направят на приобретение индивидуальных аптечек для буковинцев-бойцов в зоне АТО.