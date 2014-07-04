Донетчина: боевики требуют от директоров интернатов документы для вывоза детей-сирот в Россию

Боевики заставляют директоров интернатов в Донецкой области под дулами автоматов оформлять документы для вывоза детей-сирот в Россию. Об этом "ОстроВу" рассказал источник в одном из интернатов региона.

"Приходят вооруженные люди и требуют, чтобы оформляли документы на законный вывоз детей в Россию. Каждый директор выполняет функции опекуна для детей, поэтому может заниматься таким оформлением. По моим данным, посетили уже несколько интернатов", - сказал собеседник агентства.

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По его информации, на территории Донецкой области в интернатах находится более 200 детей-сирот, остальные вывезены в другие регионы Украины.

Собеседник "ОстроВа" связывает визиты боевиков с ситуацией, когда 12 июня группа детей-сирот из города Снежное по пути на отдых в Днепропетровскую область была перехвачена вооруженными боевиками. Впоследствии автобус обнаружился на территории Ростовской области РФ. Украина подала официальное заявление в Европейский суд с требованием повлиять на Россию и похищенных детей вернули на Родину.

"Сейчас хотят вывезти наших детей так, что к российским пограничникам потом не предъявляли претензии", - сказал источник.

Ранее "власти" самопровозглашенной ДНР издали указ о запрете на вывоз детей за территорию региона.