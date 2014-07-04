Во Львове мать с 1,5-летним ребенком отравились угарным газом

Во Львове в квартире на первом этаже трехэтажного жилого дома на ул. Толстого отравились угарным газом 26-летняя женщина с полуторагодовалой дочерью.

Как сообщили УНИАН в Департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, вчера, 3 июля, в 17.30 в квартире на первом этаже трехэтажного жилого дома на ул. Толстого отравились угарным газом мать с малолетней дочерью, которые доставлены в медицинские заведения Львова. Состояние пострадавшего ребенка на 4 июля – средней тяжести.

Работниками «Львовгаза» временно прекращена подача газа в квартиру. Причины происшествия выясняются.