В Донецкой области более половины детей стали свидетелями военных действий

В Донецкой области более половины детей в четырех городах региона по экспресс-оценке ЮНИСЕФ стали свидетелями событий, связанных с войной.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой областной госадминистрации.

В сообщении подчеркнули, что на фоне стремительных геополитических изменений и военных действий в Украине в течение последних нескольких месяцев ЮНИСЕФ инициировал проведение экспресс-оценки социально психологического положения детей в четырех городах Донецкой области. Целью оценки было выявление влияния текущего кризиса на жизнь детей и их семей.

Исследование было проведено в мае 2014 года в Мариуполе, Донецке, Горловке и Енакиево. Оно включало психологическую оценку 204 детей и дискуссии в формате фокус-групп с 48 родителями и другими членами семей. Во всех городах к проведению оценки привлекались местные психологи.

В исследованных группах разнообразные психологические методы оценки обнаружили повышенный стресс среди примерно четверти детей 3-6 лет, у каждого шестого ребенка в возрасте 7-12 лет и у четверти детей 13-18 лет.

Почти 40% детей в возрасте от 7 до 12 лет и более половины детей 13-18 лет стали непосредственными свидетелями событий, связанных с войной. 76% детей в возрасте 7-12 лет и 43% детей в возрасте 13-18 лет испытывали страх, когда стали свидетелями вышеописанных событий.