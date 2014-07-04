Ведутся переговоры с соцучреждениями Донецкой и Луганской областей о передаче их пациентов

Харьковская областная государственная администрация ведет переговоры с социальными учреждениями Донецкой и Луганской областей по поводу передачи их пациентов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга после торжественного вручения новых специализированных автомобилей экстренной (скорой) медицинской помощи сообщил председатель Харьковской областной государственной администрации Игорь Балута.

«Сейчас идут переговоры с детскими домами, гериатрическими пансионатами Донецкой и Луганской областей по поводу передачи пациентов в Харьковскую область. Хотя мы можем еще принимать около 250 человек. Практически у нас уже мест нет», - сказал Балута.

Он также отметил, что область ищет возможность увеличения количества мест в социальных учреждениях региона. «В Красном Осколе на прошлой неделе мы уже приняли 20 психоневрологических больных. Сейчас там же мы оборудуем дополнительные места», - прибавил Балута.

Как сообщал УНИАН, в Харьков эвакуировали детей из краматорского детского дома «Антошка». 28 июня были эвакуированы 25 детей в возрасте от 2 месяцев до 4 лет, 29 июня – еще 8 малышей.