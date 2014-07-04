Харьковская область получила 97 новых специализированных автомобилей экстренной медпомощи

Харьковская область получила 97 новых специализированных автомобилей экстренной (скорой) медицинской помощи.

Как передает корреспондент УНИАН, в торжественной церемонии вручения автомобилей, состоявшейся на площади Свободы в Харькове, принял участие председатель областной государственной администрации Игорь Балута и заместитель председателя Харьковского областного совета Людмила Давыдова.

«Увеличение количества санитарного транспорта и его существенное обновление улучшат оперативность, эффективность и качество работы службы в интересах всех тех граждан, кто в ней нуждается, независимо от того, находится ли пациент в областном, районном центре или в сельской местности. Оснащение новых специализированных автомобилей позволяет подготовленному персоналу выездных бригад проводить интенсивный курс терапии в ходе транспортировки - прямо в машине и без потери драгоценного времени. Выражая благодарность работникам Центра экстренной медицинской помощи за неукоснительное выполнение государственных социальных стандартов доезда к больным, областная государственная администрация и в дальнейшем расценивает развитие экстренной медицинской помощи в регионе как одно из приоритетных направлений государственной социальной политики», - сказал Балута.

Председатель ОГА вручил директору КЗОЗ «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» Виктору Забаште сертификат на получение 97 новых специализированных автомобилей экстренной медицинской помощи. После чего он ознакомился с оборудованием и оснащением новых автомобилей.

По сведениям медиков, до сих пор из имеющихся 226 автомобилей 198 (или 88%) нуждались в замене в связи с полным исчерпанием своего технического ресурса. Из полученных 97 автомобилей 7 принадлежат к классу «А-2» на базе «ГАЗ – ГАЗЕЛЬ» и 90 автомобилей класса «А-2», «В» и «С» на базе «Пежо Боксер».

Реанимобили (типа С) полноценно укомплектованы современным медицинским оборудованием: мобильным дыхательным аппаратом, электрокардиографом, монитором жизненных функций, дефибрилятором, аппаратом для подогрева крови, инфузоматом (шприцевым насосом), пульсоксиметром (прибором для измерения кислорода в крови), глюкометром, а также выездной каталкой, мягкими и жесткими ношами, пневмоматрацем, большим набором пневмошин и других иммобилизационных устройств для фиксации при повреждениях позвоночника и конечностей. Достаточно укомплектованы также автомобили типа В и А-2.

Общая стоимость полученных автомобилей составляет 67 млн. грн, которые были профинансированы из госбюджета.