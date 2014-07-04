Харьковская область оказывает помощь в медобслуживании жителей Святогорска Донецкой области и переселенцев, которые переехали в этот город из зоны проведения антитеррористической операции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга после вручения новых специализированных автомобилей экстренной медицинской помощи сказал председатель Харьковской областной государственной администрации Игорь Балута.

«Я вместе с Александром Галацаном (руководитель управления здравоохранения ХОГА – УНИАН) был в больнице Святогорска. Количество людей и пациентов в ней увеличивается в десятки раз. Сейчас количество перемещенных лиц из зоны АТО непосредственно в Святогорск составляет практически 30 тысяч человек. Это серьезная нагрузка на имеющийся там медицинский корпус. Поэтому там необходима помощь, и эту помощь они получают. Необходимо абсолютно другое количество инсулинов. Также к нам в область прибывают граждане, которым необходим гемодиализ. Два наших медицинских поста дополнительно находятся в Святогорске», - сказал Балута.

Также он добавил, что Харьковская область оказывает помощь и коммунальным службам Святогорска.

«Вплоть до того, что наши машины дополнительно выезжают туда и вывозят мусор. Сейчас вместе с мэром собираемся определить дополнительные места для контейнеров для сбора мусора», - отметил Балута.