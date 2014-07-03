В Киеве на оздоровление детей в 2014-2018 годах будет выделено более 194 млн грн
15:55, 03 июля 2014Новости регионов
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Киевсовет утвердил программу оздоровления детей на период 2014-2018 годов
Фото: УНИАН
Киевсовет утвердил программу оздоровления детей на период 2014-2018 годов.
Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовал 91 депутат.
В соответствии с решением, в течение этих лет в целом на оздоровление и отдых детей будет выделено 194 млн. 304 тыс. грн.
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