В Киеве на оздоровление детей в 2014-2018 годах будет выделено более 194 млн грн

Киевсовет утвердил программу оздоровления детей на период 2014-2018 годов.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовал 91 депутат.

В соответствии с решением, в течение этих лет в целом на оздоровление и отдых детей будет выделено 194 млн. 304 тыс. грн.