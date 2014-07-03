В Тернополе врач поставляла наркоманам лекарства с сильнодействующими веществами

В Тернополе разоблачили группу наркоторговцев, которые поставляли наркозависимым лекарства с сильнодействующими наркотическими веществами.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе общественных связей областного управления милиции, бизнес организовали трое ранее судимых наркозависимых тернополян и врач одного из медицинских учреждений Тернополя.

Женщина-медик, пользуясь своим служебным положением, незаконно без соответствующих медицинских показаний выписывала рецепты на препараты «Димедрол» и «Соннат», которые в своем составе имеют сильнодействующее наркотическое вещество. В предписание она вписывала фамилии своих пациентов, а также несуществующие лица. Заполненные бланки за 50-100 грн она продавала сообщникам.

Те же, имея около сотни клиентов, покупали в аптеках лекарства по 10 грн за упаковку, а продавали наркозависимым по 30-70 грн за одну таблетку.

Во время обысков у подозреваемых изъято свыше 5 тыс. частично заполненных бланков рецептов и 10 тыс. грн наличными.

В начале этой недели было открыто уголовное производство по ст. 321 Уголовного кодекса Украины (незаконное приобретение, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств).

Всем фигурантам уголовного производства избраны меры пресечения. Один человек находится под стражей, трем остальным избрана мера пресечения – домашний арест.