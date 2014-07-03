В Николаевской области отдыхают 333 ребенка из Луганской и Донецкой областей.

Об этом УНИАН сообщили в департаменте информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Николаевской ОГА.

По данным департамента, на 3 июля в Николаевской области отдыхают 333 ребенка из Луганской и Донецкой областей. Из них 276 детей и 38 сопровождающих взрослых из Луганской и Донецкой областей находятся в детском оздоровительном лагере «Космос» в Рыбаковке, 61 человек (из них 27 детей) - из семей, где есть инвалиды, - в оздоровительном лагере «Морская волна» в Рыбаковке, а также 30 юных спортсменов из Стаханова Луганской области – в детском оздоровительном комплексе санаторного типа «Очаков» в Очакове.

Спортсмены - воспитанники Стахановской спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва (Луганская область) прибыли на отдых в Николаевскую область 1 июля. Все они – сироты и дети, лишенные родительской опеки - являются кандидатами в национальную сборную команду страны по греко-римской борьбе и дзю-до.

Отдых детей в Очакове оплачивает профсоюзная организация Южно-Украинской АЭС.

В департаменте сообщают, что в области подготовлены места для размещения детей в оздоровительных лагерях Рыбаковки, Коблева и Очакова.

Как сообщал УНИАН, губернатор Николаевской области Николай Романчук заявил о том, что область сможет принять на отдых до 800 детей из зоны военного конфликта.