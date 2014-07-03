Херсонщина: за сутки от укусов каракуртов пострадали два человека

В среду, 2 июля, в Херсонской области от укусов ядовитых пауков каракуртов пострадали два человека.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Управления ГСЧС в Херсонской области.

В частности, в Скадовске в 14:40 в реанимацию районной больницы в тяжелом состоянии поступил 60-летний местный житель с диагнозом "укус каракурта".

В 17:45 в реанимационное отделение Чаплынской райбольницы поступила 60-летняя жительница села Каирка Каланчакского района с аналогичным диагнозом. Женщина также находится в тяжелом состоянии.