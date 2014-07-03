В Киевском центре клинической медицины будут бесплатно лечить детей с востока Украины

В Государственном научном учреждении «Научно-практический центр профилактической и клинической медицины» в Киеве будут бесплатно лечить детей, которые переселились с востока Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе президента.

В открытии многопрофильного детского стационара в медицинском заведении приняла участие супруга президента Украины Марина Порошенко. Она поддержала решение об открытии и доступности этого учреждения для всех, кто нуждается в обследовании, диагностике и лечении.

«Украина нуждается в новой социальной политике. Реформа медицины, ее доступность очень важны для всех граждан», - отметила супруга президента.

Порошенко осмотрела приемное отделение, палаты стационара, операционное и реанимационное отделение детского стационара.

Вместе с коллективом медицинского учреждения супруга главы государства выступила с инициативой, чтобы поликлиника и больница на бесплатной основе принимали детей - переселенцев с востока Украины.

Порошенко рассказала о своих впечатлениях от посещения лагерей переселенцев и общения с детьми, которые вынуждены были выехать из Луганской и Донецкой областей.

«Эти дети, как правило, нуждаются в психологической помощи и медицинском осмотре, многие из них имеют хронические болезни. Государство обязано обеспечить им доступ к медицине», - подчеркнула Порошенко.

Она считает целесообразным проводить медицинский осмотр всех переселенцев, которые были вынуждены выехать из восточных областей, в первую очередь детей.

Директор Государственного научного учреждения «Научно-практический центр профилактической и клинической медицины» Дмитрий Дячук сообщил, что коллектив заведения решил направить в помощь переселенцам свою однодневную зарплату - 165 тыс. грн.

По словам Дячука, разработана программа мобильных бригад специалистов медучреждения, которые выедут в лагеря переселенцев в Киевской области и дома, где они расселены, для проведения консультаций и профилактических осмотров детей.

Контакты лагерей и волонтеров, занимающихся переселенцами, передала больнице уполномоченный президента по урегулированию ситуации на востоке Ирина Геращенко, которая вместе с Порошенко посетила медучреждение. Она также поддержала инициативу коллектива больницы о предоставлении бесплатных услуг детям переселенцев.

«Ненормально, что у нас были закрытые больницы. Хорошо, что новая власть приняла решение о возможности лечения в «Феофании» наших тяжелораненых воинов, и логическим шагом выглядит помощь в подобных медицинских учреждениях и переселенцам», - отметила Геращенко.