В Житомирском развлекательном заведении, где получили пищевое отравление 11 человек, выявлены грубые нарушения санитарных норм

В Житомирском развлекательном комплексе «Королевская бочка», после празднования в котором были госпитализированы 11 человек спищевым отравлением, на кухне выявлен ряд грубых нарушений в соблюдении санитарного законодательства.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе главного управления Госсанэпидслужбы Украины в Житомирской области.

Согласно сообщению, «в Житомире 30.06.2014 г. зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции, которая возникла среди лиц, которые посещали местный комплекс «Королевская бочка»». У больных отмечалась высокая температура тела, выраженная интоксикация, диарея, боли в животе. Течение заболевание у всех госпитализированных - средней тяжести.

Специалисты Госсанэпидслужбы установили, что заболели кишечной инфекцией: 9 выпускников колледжа культуры и искусств Житомира, которые присутствовали на выпускном вечере в ночь на 28 июня, 1 человек, который находился на свадьбе в комплексе „Королевская бочка” 28-29 июня, и повар, который принимал участие в приготовлении блюд. "Все блюда готовились и употреблялись в помещении кухни комплекса „Королевская бочка”, - говорится в сообщении.

Также отмечается, что при проведении внепланового обследования кухни этого комплекса специалисты уже выявили ряд грубых нарушений и недостатков в соблюдении санитарного законодательства.

"В частности, там нарушается последовательность обработки сырой и готовой продукции, правила товарного соседства при хранении сырой и готовой продукции, технология приготовления блюд, отсутствуют сопроводительные документы о качестве и безопасности пищевых продуктов, нарушаются условия для соблюдения правил личной гигиены работниками кухни, дезинфекционный режим", - отмечают в Госсанэпидслужбе.

Специалисты отобрали в месте возникновения вспышки заболевания образцы пищевой продукции, пробы питьевой воды - проводятся лабораторные исследования.

По результатам проверки специалисты Госсанэпидслужбы составили 2 протокола о нарушении санитарных норм, есть также протокол на финансовую санкцию из-за отсутствия документов, которые удостоверяют качество и безопасность продуктов питания.

Также ими внесено предписание о временной приостановке функционирования кухни "Королевской бочки" до устранения нарушений санитарного законодательства.

Как сообщал УНИАН, в Житомире 29 июня – 1 июля в инфекционное отделение больницы №1 с предварительным диагнозом «бактериальная кишечная инфекция» было госпитализировано 11 человек: 10 человек, которые отдыхали в одном из развлекательных комплексов города, и повар, который принимал участие в приготовлении блюд. Состояние больных врачи оценивают как удовлетворительное. Устанавливаются причины отравления.