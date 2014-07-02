В Житомире с пищевым отравлением в больницу госпитализировано 11 человек

В Житомире 29 июня – 1 июля в инфекционное отделение больницы №1 с предварительным диагнозом «бактериальная кишечная инфекция» было госпитализировано 11 человек.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«Среди них – 9 студентов, которые 27 июня праздновали выпуск в одном из развлекательных комплексов города. Еще 1 человек присутствовал на свадьбе в том же комплексе. Также среди госпитализированных – повар, который принимал участие в приготовлении блюд», - сообщили в пресс-службе.

Состояние больных врачи оценивают как удовлетворительное. Устанавливаются причины отравления.