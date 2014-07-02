Во Львове впервые за 20 лет зарегистрирован случай заболевания человека тениаринхозом

Во Львове на прошлой неделе впервые за последние 20 лет был зарегистрирован случай заболевания тениаринхозом (кишечный паразит – бычий солитер).

Об этом сообщили УНИАН во Львовском областном лабораторном центре Госсанэпидслужбы Украины.

Как отмечается в сообщении, причиной заболевания стало употребление в пищу мяса, приобретенного на рынке города, без надлежащей термической обработки.

Справка УНИАН. Биогельминтозы - заболевания, общие для людей и животных. Самые распространенные из них – это тениаринхоз и тениидоз (бычий и свиной солитеры). Бычий солитер паразитирует в кишечнике человека и достигает длины 4-10 м. Инкубационный период заболевания – около шести месяцев.

Группу риска при заболевании солитером составляют работники боен и колбасных цехов, повара и домохозяйки, пробующие сырой фарш при приготовлении пищи.