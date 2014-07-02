В Одессе состоится акция по выявлению рака молочной железы

В Одессе сотрудницы СМИ и детдомов могут пройти бесплатную диагностику – ультразвуковое исследование - на выявление возможного рака молочной железы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщила координатор проекта «Будем здоровы вместе», представитель Общественного союза «Международный клуб врачей и фармацевтов» Тамара Тачинская.

По ее словам, в рамках проекта «Будем здоровы вместе» 1-12 июля планируется обследовать более 800 жительниц Одессы вышеназванной сферы деятельности.

Цель акции – обратить внимание женщин на серьезность заболевания раком и информирование о предотвращении возможного онкологического заболевания.

«Выявление рака на ранних сроках значительно улучшает результаты лечения и увеличивает шансы на полное выздоровление», - сказала Тачинская.

Она не исключает, что в перспективе к участию в подобных социальных проектах удастся привлечь женщин также других профессий.

Как отметил заведующий маммологическим диагностическим центром Одесского областного онкологического диспансера Иван Лукьяненко, Одесский регион (наряду с Киевом) занимает первое место в Украине по заболеванию раком молочной железы.

Так, из 16 тыс случаев данного заболевания, зарегистрированных в Украине за 1 год, порядка 1 тыс приходится на Одесский регион.